اللواء هاشم بورقعة: تخصيص قوة لحماية ميناء طبرق البحري

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 16 مارس 2019, 08:28 صباحا
آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة. (الإنترنت)

أعلن آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة، تخصيص قوة لحماية ميناء طبرق البحري وتأمينه ومعاقبة كل من يتهجم عليه أو إدارته.

جاء ذلك خلال زيارة آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة، مساء الجمعة، ميناء طبرق البحري، للتباحث في إمكانية تأمينه وحمايته من أي خروقات أمنية.

وقال بورقعة، إن ميناء طبرق البحري يعتبر من أهم المنافذ في مدينة طبرق وهو أحد المنافذ الأربعة في المنطقة الخاضعة لحماية وتأمين منطقة طبرق العسكرية وهي منفذ إمساعد والجغبوب البريين وميناء طبرق البحري ومطار طبرق الدولي، مشيرًا إلى أنه يجب حمايتها ومراقبة كل ما يخرج ويدخل من هذه المنافذ.

وأكد بورقعة أنه سيتم دعم كافة الأجهزة الأمنية العاملة بميناء طبرق البحري، ولن يكون هناك خروقات أخرى في حمايته، مشيرًا إلى أن الميناء والأجهزة الأمنية العاملة به اختصاص أصيل لوزارة الداخلية.

حضر الاجتماع الذي عقد بإدارة ميناء طبرق البحري فرج بوالخطابية رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق ومدير عام ميناء طبرق البحري الكابتن غيث جاب الله ومدير الشركة الليبية للموانئ ناصر زقوقو ومسؤولي مديرية أمن منفذ الميناء ومديرية الجمارك وعدد من الضباط التابعين لقيادة منطقة طبرق العسكرية.

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