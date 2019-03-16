قناة ليبيا الأحرار: الإفراج عن 3 ليبيين من سجن تابع لعملية الكرامة بعد اعتقالهم في السعودية

صورة للمفرج عنهم نشرتها قناة ليبيا الأحرار. 15 مارس 2019.

أفرج الجمعة عن 3 ليبيين من سجن كتيبة طارق بن زياد التابع لقوات عملية الكرامة في بنغازي بعد تسليمهم من السعودية.

ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» الجمعة عن مهند الخذرواي أحد أقارب المفرج عنهم قوله: إن «الإفراج عن محمد الخذرواي ومحمود بن رجب وحسن ازعيط، جاء بعد وعود قدمها أعيان ووجهاء من بنغازي لذوي المعتقلين».

ولفت الخذرواي إلى أن «وساطة اجتماعية، قام بها أعيان ووجهاء بنغازي إثر قيام وفد اجتماعي من الزاوية بثلاث زيارات للمنطقة الشرقية».

وقال أحد المفرج عنهم لقناة «ليبيا الأحرار» ويدعى حسن زعيط « أنهم عوملوا في بداية احتجازهم بصورة غير جيدة، لكن قوات الكرامة غيرت معاملتها معهم في الآونة الآخيرة بصورة جيدة».

ولفت زعيط إلى أنهم لم يعرفو « الاتهام الذي احتجزوا بسببه طوال مدة احتجازهم في السعودية والمنطقة الشرقية».