متظاهرون في طرابلس يحتجون على اجتماع أبوظبي

صور رفعها متظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس.15 مارس 2019 (قناة ليبيا الأحرار).

تظاهر العشرات في ميدان الشهداء بطرابلس ضد «اجتماع أبوظبي» الذي جمع بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمشير خليفة حفتر.

ورفع المتظاهرون صور للسراج والمشير حفتر وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وغسان سلامة وعليها علامة «X» باللون الأحمر، كما رفعو لافتات رافضة لـ«حكم العسكر ».

ولم تدعو أي جهة أو كيان سياسي للتظاهر لكن نشطاء تداولو على صفحات «فيسبوك» الليبية، بينهم عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد أمس الخميس دعوة للمشاركة في التظاهر الجمعة في ميدان الشهداء طرابلس.

وأوضحت الدعوة أن أهداف التظاهرة بـ«الدعوة الى مدنية الدولة والاستفتاء على الدستور والانتخابات والتداول السلمي على السلطة والتأكيد على ان المؤسسة العسكرية تحت المؤسسة المدنية ولا لانفراد اي جهة او شخص بقيادة الجيش ولا شرقية لا غربية ليبيا وحدة وطنية والضغط على البعثة الاممية لعدم استغلال الملتقى الجامع الليبي الليبي واخراج مخرجات تؤيد الى رجوع حكم عسكري في البلاد».