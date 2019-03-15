الثني يبحث تنفيذ مشاريع في أوباري وغات جنوب ليبيا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 15 مارس 2019, 08:33 مساء

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني مع مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء عبد الرازق الجريبي ومدير إدارة المشروعات أحمد عبد الصالح مشاريع الحكومة في المنطقة الجنوبية.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة الموقته سالم الحصادي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الجمعه، إنهم «سيشرعون بتنفيذ عدة مشاريع في غات أوباري تشميل الطرق والمواصلات والمقار البلدية والإمداد الطبي والسلع التموينيه، فضلًا عن مديرية أمن والسكن الوظيفي والمصرف البلدي وكلية الآداب ودار الرعاية الأجتماعية».

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وأوضح الحصادي، أن الأجتماع الذي حضره «المكلفين بمتابعة سير عمل المشاريع بالمنطقة الجنوبية عبد الكريم محمد وعمر قوقي محمد، تناول كيفية سير العمل في هذه المشاريع ودراسة ميزانية والجدول الزمني، لدعم المنطقة الجنوبية وتذليل الصعاب أمام أهالي الجنوب».

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