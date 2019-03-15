مُسلحان يقتحما المجمع الإداري والمجلس البلدي غريان

قال شهود عيان إن شخصين مُسلحين اقتحما المجمع الإداري والمجلس البلدي غريان وقاموا بطرد كافة الموظفين من المقرين.

وقال الشهود العيان لـ«بوابة الوسط»، إن«شخصين أحدهما يحمل سلاح نوع كلاشن كوف وأخر يحمل سلاح شخصي (مسدس) دخل إلى المجمع الإداري بغريان وأخرجو كل الموظفين بقوة السلاح، ومن ثم اقتحموا مقر المجلس البلدي وطردوا كافة الموظفين من الداخل».

وأضاف الشهود، أن «المُسلحين خرجوا إلى موقف السيارات وباشروا بتحطيم الزجاج بأخمس إسلحتهم وركلها بأرجلهم، مؤكدين بأن أحد المقتحين شقيقه جرى القاء القبض علية من قبل قوة الردع الخاصة بطرابلس، وكان رفقة أمر سرية القرية محمد سويسي الذي قتل الفترة الماضية ».

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وأشار الشهود إلى أنه ليس لديهم «أي معلومات أو تفاصيل عن وجود مُصابين في هذا الأقتحام»، فيما لم تعلن أي من الجهات المختصة تفاصيل الواقعة أو بيان توضيحي بالخصوص.