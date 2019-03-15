مُسلحان يقتحما المجمع الإداري والمجلس البلدي غريان

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 15 مارس 2019, 07:46 مساء

قال شهود عيان إن شخصين مُسلحين اقتحما المجمع الإداري والمجلس البلدي غريان وقاموا بطرد كافة الموظفين من المقرين.

وقال الشهود العيان لـ«بوابة الوسط»، إن«شخصين أحدهما يحمل سلاح نوع كلاشن كوف وأخر يحمل سلاح شخصي (مسدس) دخل إلى المجمع الإداري بغريان وأخرجو كل الموظفين بقوة السلاح، ومن ثم اقتحموا مقر المجلس البلدي وطردوا كافة الموظفين من الداخل».

وأضاف الشهود، أن «المُسلحين خرجوا إلى موقف السيارات وباشروا بتحطيم الزجاج بأخمس إسلحتهم وركلها بأرجلهم، مؤكدين بأن أحد المقتحين شقيقه جرى القاء القبض علية من قبل قوة الردع الخاصة بطرابلس، وكان رفقة أمر سرية القرية محمد سويسي الذي قتل الفترة الماضية ».

مسلحون يطلقون النار داخل مدرسة في سرت للقبض على طالب

وأشار الشهود إلى أنه ليس لديهم «أي معلومات أو تفاصيل عن وجود مُصابين في هذا الأقتحام»، فيما لم تعلن أي من الجهات المختصة تفاصيل الواقعة أو بيان توضيحي بالخصوص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في العدد 173: أسئلة الملتقى الوطني تلاحق سلامة وهل تتحول سرت «بالون اختبار» حرب ...
ليبيا
تعيين مدير إقليمي للبنك الدولي في ليبيا وشمال أفريقيا
ليبيا
تحذير من نفاد مياه الشرب من الخزان الرئيسي بمدينة سرت
ليبيا
السراج يقوم بتنصيب رئيس الأركان الجديد ومعاونه
ليبيا
«غوغل» تكثّف حملتها على «الإعلانات السيئة»
علوم وتكنولوجيا
يوم عسير لـ«فيسبوك» تحت وطأة عطل واسع وتحقيق جنائي
علوم وتكنولوجيا
الوزير عبدالجليل يوضح أسباب إيقاف بعض مديري الإدارات ومراقبي التعليم
ليبيا
ترامب يمنع كل طائرات «البوينغ 737 ماكس 8» و«ماكس 9» من التحليق
دولى
الجزائر.. الشارع يطالب بالرحيل وأنباء عن حل البرلمان وضم المعارضة للحكومة
دولى
وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة
ليبيا
لجنة أممية: كوريا الشمالية متورطة في بيع أسلحة صغيرة إلى ليبيا
ليبيا
سقطت في ليبيا قبل 76 عامًا.. ثقافي طبرق ينظم محاضرة ثانية عن الطائرة الأميركية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: الأطفال السعداء عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة