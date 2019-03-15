وفد من إدارة الخدمات الطبية العسكرية لتقييم الموقف الطبي في الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الجمعة 15 مارس 2019, 06:42 مساء

وصل وفد إدارة الخدمات الطبية العسكرية إلى منطقة الجفرة  لتقييم الموقف الطبي في مدينتي ودان وهون.

وقال مدير إدارة الخدمات الطبية اللواء سعد الفسي، الجمعة «بناء على تعليمات المشير خليفة بلقاسم حفتر قمنا زيارة على رأس وفد طبي للاطلاع على المرافق الطبية في مدينتي هون وودان».

وأضاف: «قمنا بتقييم الموقف الطبي وتحديد المتطلبات والنواقص في الأطقم الطبية والمعدات والأدوية ومتطلبات المستشفيات الميدانية التي جرى فتحها في المنطقة».

وأشار اللواء سعد الفسي إلى أنه «عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي قطاع الصحة بمنطقة الجفرة تهدف لتوحيد الجهود لصالح الموقف العسكري الحالي».

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