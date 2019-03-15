مقتل أحد أعضاء البحث الجنائي برصاص مسلح في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 15 مارس 2019, 04:35 مساء
نورالدين عبدالرحمن إبراهيم الزوي أحد أعضاء قسم البحث الجنائي الذي قتل برصاص مسلح في بنغازي. (الإنترنت)

قتل نورالدين عبدالرحمن إبراهيم الزوي أحد أعضاء قسم البحث الجنائي في بنغازي شرق البلاد برصاص مسلح أثناء تواجده في دورية قرب المدينة الرياضية وسط المدينة فجر اليوم الجمعة.

وقالت مصادر طبية لـ«بوابة الوسط» إن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم جثمان الزوي، وأوضحت أنه أصيب بعيار ناري في جانبه الأيمن، من قبل شخص مسلح كان «يقود سيارة عسكرية بعد أن استهداف الدورية بوابل من الرصاص».

وأشار مصدر محلي آخر، إلى أن عبدالرحمن إبراهيم الزوي هو أحد خُريجي الدفعة 63 التابعة للإدارة العامة لجهاز البحث الجنائي.

وحتى الآن لم تعلن أي من الجهات المختصة بيان توضيحي حول الواقعة، كما لم يتم التعرف على هوية مطلق النار الذي كان يتجول بسيارة عسكرية رغم التحذيرات المتكررة من رئاسة الأركان والقيادة العامة بمنع تجول السيارات العسكرية داخل المُدن.

يشار إلى أن معهد تدريب الشرطة بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي، أقام أواخر فبراير الماضي احتفالية لتخريج الدفعة «63» التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة.

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