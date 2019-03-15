مقتل سوادني طعنًا داخل محل للأغذية في بنغازي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي شرقي البلاد جثمان سودانيًا قُتل طعنًا داخل محل للمواد الغذائية في منطقة البركة وسط المدينة، مساء الخميس.

وقالت مصدر طبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن المستشفى تسلم جثمان عبدالله حسن سليمان (64 عامًا) بعد قيام شخص بقتله طعنًا بسلاح أبيض عدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وطعنة بقضيب حديدي في الظهر داخل محل للمواد الغذائية.

وأوضح المصدر، أن تم التحفظ على جثمان المغدور به في قسم المشرحة البشرية (ثلاجة حفظ الموتى) بالمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة.