ستتوقف في أي لحظة.. تسييري طبرق يبحث أسباب عدم إجراء صيانة عاجلة لمحطة طبرق

اجتماع تسييري طبرق مع مجلس إدارة الشركة العامة لتحلية مياه البحر. (الإنترنت)

بحث المجلس التسييري طبرق مع مجلس إدارة الشركة العامة لتحلية مياه البحر، تذليل العراقيل أمام عدم إجراء إصلاحات عاجلة لمحطة تحلية مياه البحر بطبرق.

وقال مدير إدارة الإعلام بالمجلس التسييري لبلدية طبرق صلاح فؤاد اليوم الجمعة، إن الاجتماع الذي عقد مساء الخميس، ناقش الأسباب التي تقف وراء عدم إجراء صيانة عاجلة وطارئة لمحطة طبرق التي قد تتوقف في أي لحظة بسبب تهالكها وعدم إجراء عمرة لها منذ أكثر من 19 عامًا.

وأضاف فؤاد، أن المجتمعين ناقشوا تذليل كافة العقود المتوقفة منذ فترة بسبب بعض الإجراءات الإدارية والمالية من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، مشيرًا إلى أنه تم التطرق إلى موضوع المواد الكيماوية التي تغذي محطة طبرق والتي قاربت على النفاذ بسبب الاستهلاك اليومي لها، فالمحطة تنتج يوميا قرابة 36 ألف متر مكعب.

وتدير الشركة العامة لتحلية مياه البحر بليبيا ثماني محطات موزعة على الساحل الليبي وهي محطات طبرق والبمبة ودرنة وسوسة وبوترابة وزليتن والزاوية وزوارة.

اجتماع تسييري طبرق مع مجلس إدارة الشركة العامة لتحلية مياه البحر. (الإنترنت)