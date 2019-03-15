رئيس موريتانيا يطلب دعم السراج لمرشحه في رئاسة «ألسكو»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 15 مارس 2019, 01:45 مساء
رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز. (أرشيفية: الإنترنت)

طلب رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، دعم مرشحه لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الإلسكو».

وتسلم السراج بمقر المجلس بالعاصمة بطرابلس أمس الخميس من وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم رسالة خاصة بعث بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وطلب من ليبيا دعم مرشح موريتانيا لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الإلسكو».

وتتنافس موريتانيا على إدارة المنظمة مع مرشحين من تونس، والسودان، والسعودية، والعراق، وسلطنة عمان.

ومن المقرر أن تستضيف خلال الأيام الأخيرة من الشهر القادم مؤتمرا استثنائيا لمنظمة «الإلسكو»، كما دفعت بوزير سابق لها مرشحا لإدارة المنظمة.

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