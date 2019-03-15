حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة (15 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب الممطرة اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقى مع رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال، مشيرًا إلى أن الطقس يبقى مستقرًا على مناطق الجنوب.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم خاصة على المناطق الساحلية مثيرة للأتربة والغبار أحياناً، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16–21) مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
تكاثر السحب اليوم على المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على مناطق الجبل الأخضر، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار خاصة على الدواخل.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17–22) مْ ولاتتجاوز(15) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية الي قليلة السحب على مناطق الجفرة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20 -26)مْ .
الكفرة - السرير- تازربو:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (22- 24)مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
12
|
21
|
السماء صافية الى قليلة السحب
|
13
|
22
|
السماء صافية
|
صبراتة
|
10
|
19
|
السماء صافية الى قليلة السحب
|
11
|
20
|
السماء صافية
|
الزاوية
|
11
|
19
|
السماء صافية الى قليلة السحب
|
12
|
21
|
السماء صافية
|
طرابلس
|
11
|
18
|
قليلة السحب
|
12
|
20
|
السماء صافية
|
العزيزية
|
11
|
19
|
قليلة السحب
|
12
|
21
|
السماء صافية
|
الخمس
|
11
|
17
|
مغطاة جزئيا / رياح نشطة
|
12
|
20
|
قليلة السحب
|
مصراتة
|
12
|
18
|
مغطاة جزئيا / رياح نشطة
|
13
|
21
|
قليلة السحب
|
سرت
|
12
|
19
|
مغطاة جزئيا / رياح نشطة
|
12
|
20
|
قليلة السحب
|
نالوت
|
08
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
21
|
السماء صافية
|
يفرن
|
07
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
19
|
السماء صافية
|
الزنتان
|
07
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
19
|
السماء صافية
|
غريان
|
07
|
17
|
قليلة السحب
|
07
|
19
|
السماء صافية
|
ترهونة
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
08
|
18
|
السماء صافية
|
بني وليد
|
08
|
19
|
قليلة السحب
|
09
|
22
|
السماء صافية
|
مزده
|
07
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
21
|
السماء صافية
|
ابونجيم
|
09
|
21
|
قليلة السحب
|
10
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القريات
|
08
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
11
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
هون
|
10
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
22
|
السماء صافية
|
غدامس
|
10
|
23
|
السماء صافية
|
11
|
25
|
السماء صافية
|
أوبارى
|
12
|
25
|
السماء صافية
|
11
|
25
|
السماء صافية
|
سبها
|
09
|
23
|
السماء صافية
|
10
|
24
|
السماء صافية
|
مرزق
|
10
|
24
|
السماء صافية
|
10
|
24
|
السماء صافية
|
القطرون
|
11
|
25
|
السماء صافية
|
11
|
25
|
السماء صافية
|
غات
|
12
|
26
|
السماء صافية
|
12
|
27
|
السماء صافية
|
رأس لأنوف
|
11
|
20
|
مغطاة جزئيا /رياح نشطة
|
12
|
22
|
رياح نشطة
|
البريقة
|
11
|
19
|
رياح نشطة
|
11
|
20
|
رياح نشطة
|
اجدابيا
|
10
|
19
|
قليلة السحب/رياح نشطة
|
11
|
20
|
مغطاة جزئيا
|
بنغازي
|
09
|
17
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
10
|
18
|
مغطاة جزئيا
|
المرج
|
08
|
14
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
09
|
16
|
مغطاة جزئيا
|
البيضاء
|
07
|
13
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
08
|
16
|
مغطاة جزئيا
|
شحات
|
07
|
14
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
08
|
16
|
مغطاة جزئيا
|
درنة
|
09
|
14
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
10
|
16
|
مغطاة جزئيا
|
طبرق
|
10
|
18
|
مغطاة جزئيا / اتربة مثارة
|
11
|
18
|
قليلة السحب
|
جالو
|
12
|
22
|
مغطاة جزئيا / اتربة مثارة
|
12
|
22
|
قليلة السحب
|
الجغبوب
|
11
|
21
|
مغطاة جزئيا / اتربة مثارة
|
12
|
22
|
قليلة السحب
|
السرير
|
13
|
24
|
مشمس الى ظهور سحب عالية
|
13
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
تازربو
|
13
|
24
|
مشمس الى ظهور سحب عالية
|
13
|
24
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الكفرة
|
13
|
23
|
مشمس الى ظهور سحب عالية
|
13
|
23
|
السماء صافية