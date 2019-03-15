حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة (15 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب الممطرة اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقى مع رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال، مشيرًا إلى أن الطقس يبقى مستقرًا على مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم خاصة على المناطق الساحلية مثيرة للأتربة والغبار أحياناً، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16–21) مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

تكاثر السحب اليوم على المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على مناطق الجبل الأخضر، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار خاصة على الدواخل.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17–22) مْ ولاتتجاوز(15) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية الي قليلة السحب على مناطق الجفرة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20 -26)مْ .

الكفرة - السرير- تازربو:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (22- 24)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا