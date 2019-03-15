القبض على 14 مهاجرًا غير شرعي بالفائدية

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 15 مارس 2019, 11:44 صباحا
المهاجرون غير الشرعيين. (أرشيفية: الإنترنت)

ألقت عناصر مركز شرطة الفائدية التابعة لمديرية أمن شحات، القبض على 14 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية.

وقالت وحدة الإعلام بمركز شرطة الفائدية، إن هؤلاء المهاجرين تسللوا إلى البلاد بمقابل مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه مصري، مضيفًا أن المركز تلقى معلومات تقيد بمحاولة تهريبهم إلى مدينة بنغازي حيث قاموا بإعداد كمين محكم لهم لضبطهم.

وأشارت إلى أن عملية تهريب المهاجرين تتم عبر تعاون اثنين من الليبيين جرى ضبطهم في القضية، مؤكدةً أنه مستمرة في محاربة العصابات الخارجة عن القانون التي تساعد في تهريب البشر.

وألقى مركز شرطة الفائدة خلال الفترة الماضية القبض على ثلاث عمليات تهريب للمهارجين غير الشرعيين.

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