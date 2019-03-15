بعد إحباط هجوم الأسبوع الماضي.. تكثيف أمني وأجهزة للكشف عن المتفجرات بسوق الجمعة

عناصر تابعة لمديرية أمن شحات. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت مديرية أمن شحات، اتخاذها كافة التدابير الكفيلة بتأمين السوق الشعبي المعروف بسوق الجمعة في المدينة، بعد أن تعرض إلى محاولة للتفجير، الجمعة الماضية.

وقالت المديرية في بيانٍ إنها عززت من إجراءاتها الأمنية على مداخل ومخارج المدينة والسوق الشعبي بالمدينة، مؤكدة اتخاذ العديد من التدابير الأمنية للتصدي لأية أعمال إرهابية تستهدف المكان.

وأضافت أن خطة التأمين تضمنت أيضًا تعزيز التواجد الأمني بمحيط سوق الجمعة، فضلاً عن تأمين مداخل المدينة، بواسطة رجال الأمن المدربين على التعامل مع الأحداث الطارئة.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تستخدم أجهزة للكشف عن المواد المتفجرة والتشويش عليها، للتعامل مع الأجسام الغريبة، وتمنع وقوف السيارات المجهولة بالقرب من الأماكن المكتظة بالعامة وأماكن الازدحام تخوفًا من تفخيخها.



يُذكر أن أجهزة الأمن بمديرية أمن شحات قد أحبطت الجمعة الماضية عملية للتفجير بسوق الجمعة، بعدما ألقت القبض على شخص يحمل حقيبة مفخخة، كانت معدّة للتفجير.

وقالت مديرية الأمن، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنّ «رجال الأمن ألقوا القبض على فلســطيني يحمل حقيبة مفخخــة؛ لغرض التفجير فى سوق شحات الشعبي المعروف بسوق الجمعة».