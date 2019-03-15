النيران تلتهم عددًا من المنازل في منطقة القرضة بسبها

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 15 مارس 2019, 10:54 صباحا
النيران تلتهم عددًا من المنازل بسبها. (الإنترنت)

التهمت النيران ليل الخميس عددًا من المنازل بالمدينة القديمة بمنطقة القرضة في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد.

وقال مصدر محلي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن حريقًا هائلًا تصاعد باتجاه منطقة القرضة والتهم عددًا من المنازل الواقعة وسط مدينة سبها، مشيرًا إلى أن أهالي المنطقة حاولوا إخماد النيران بمجهوداتهم الذاتية حتى لا تصل إلى المسجد العتيق، إلى حين وصول فرق الدفاع المدني.

وأضاف أن أهالي المنطقة أطلقوا نداء استغاثة إلى الجهات المختصة، مطالبة بسرعة الانتقال إلى موقع اشتعال النيران والتعامل معها قبل أن تلتهم باقي المنازل بالمنطقة.

وأشار إلى أن سيارات السلامة الوطنية ومديرية أمن سبها تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها دون أن يتم معرفة الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران أو عدد الخسائر التي تعرضت لها المنطقة.

النيران تلتهم عددًا من المنازل بسبها. (الإنترنت)
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