البريقة لتسويق النفط تناقش إمكانية الربط مع شركات الطيران المدني والطيران العسكري

البريقة لتسويق النفط. (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش الاجتماع الدوري الثاني لعام 2019، لمدراء مستودعات المطارات، إمكانية الربط بوسائل الاتصالات الحديثة بين شركة البريقة وشركات الطيران المدني والطيران العسكري.

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان صادر عنها مساء الخميس، إن الاجتماع الدوري الذي عقد يوم الإثنين بمستودع مطار معتيقة بدعوة من رئيس مستودع مطار معيتيقة وبمتابعة مدير عام المناطق الغربية والجنوبية ومدير إدارة مستودعات المطارات، ناقش الصعوبات والمشاكل المتعلقة بعمليات التزود بكيروسين الطيران.

وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق إلى سبل الوصول لحلول لتذليل المشاكل والمضي قدما وفق دراسات إستراتيجية حديثة والتي من شأنها الرفع من مستوي كفاءة أداء العمل بين شركاء العمل.