بليحق: مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي أوصى برفع العقوبات الأوروبية على عقيلة صالح

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 15 مارس 2019, 08:40 صباحا
وفد مجلس النواب المشارك في المؤتمر. (موقع النواب)

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط، بعض التوصيات الخاصة بليبيا في البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة الذي جرى تأجيل إصداره.

وأكد بليحق، في بيان صادر عنه مساء الخميس، أن توصيات مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء، تضمنت أن «مجلس النواب الليبي هو الجهة الشرعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والمطالبة برفع العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح».

جاء ذلك خلال مشاركة الوفد الرسمي لمجلس النواب، المكون من: الهادي الصغير والنائب أحمد الشارف والنائب أسمهان بالعون، في أعمال اللجان بمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط.

وأشار الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، إلى أن الاجتماعات تناولت البنود المطروحة من قبل اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في مقدمتها رفع كفاءة العمل النيابي والتشريعي للدول الأعضاء وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد اختيار النائب الدكتور الهادي الصغير لعضوية اللجنة التنفيذية والنائب أسمهان بالعون لعضوية لجنة المرأة وأحمد الشارف لعضوية مراقبي لجنة فلسطين.

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