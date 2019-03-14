السفير الأوكراني: حجم الصادرات الأوكرانية الطبية إلى ليبيا زاد بشكل ملحوظ

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 14 مارس 2019, 10:42 مساء
السفير الأوكراني لدى ليبيا، ميكولا ناهورني مع وزير الصحة المفوّض أحميد بن عمر. (الإنترنت).

قال السفير الأوكراني لدى ليبيا، ميكولا ناهورني، إن حجم الصادرات الأوكرانية الطبية إلى ليبيا زاد بشكل ملحوظ  بلغت « 600 ألف دولار» خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأبدى السفير الأوكراني خلال اجتماعه مع وزير الصحة المفوّض بحكومة الوفاق أحميد محمد بن عمر«استعداد بلاده للتعاون في مجال تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية وتقديم الخدمات العلاجية».

وأشار السفير الأوكراني إلى «ارتياح بلاده تجاه التزام ليبيا بتسديد ديون العلاج»، وفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الصحة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إن وزير الصحة المفوّض أعرب عن «ترحيبه لفتح آفاق رحبة من التعاون المثمر والبناء مع مختلف المؤسسات الصحية الأوكرانية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غوغل» تكثّف حملتها على «الإعلانات السيئة»
علوم وتكنولوجيا
يوم عسير لـ«فيسبوك» تحت وطأة عطل واسع وتحقيق جنائي
علوم وتكنولوجيا
ترامب يمنع كل طائرات «البوينغ 737 ماكس 8» و«ماكس 9» من التحليق
دولى
الجزائر.. الشارع يطالب بالرحيل وأنباء عن حل البرلمان وضم المعارضة للحكومة
دولى
وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة
ليبيا
لجنة أممية: كوريا الشمالية متورطة في بيع أسلحة صغيرة إلى ليبيا
ليبيا
سقطت في ليبيا قبل 76 عامًا.. ثقافي طبرق ينظم محاضرة ثانية عن الطائرة الأميركية
ليبيا
معهد سويدي: ليبيا بين الدول الأربع الأكثر استيرادًا للأسلحة في أفريقيا
ليبيا
«ريمونتادا» رونالدو تنقذ يوفنتوس وتطيح بأتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
البعثة الأممية تدين التحرش بموظفي البنوك والعملاء من النساء في حي السياحية ...
ليبيا
تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بروز العروق منزليًا