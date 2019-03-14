السفير الأوكراني: حجم الصادرات الأوكرانية الطبية إلى ليبيا زاد بشكل ملحوظ

السفير الأوكراني لدى ليبيا، ميكولا ناهورني مع وزير الصحة المفوّض أحميد بن عمر. (الإنترنت).

قال السفير الأوكراني لدى ليبيا، ميكولا ناهورني، إن حجم الصادرات الأوكرانية الطبية إلى ليبيا زاد بشكل ملحوظ بلغت « 600 ألف دولار» خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأبدى السفير الأوكراني خلال اجتماعه مع وزير الصحة المفوّض بحكومة الوفاق أحميد محمد بن عمر«استعداد بلاده للتعاون في مجال تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية وتقديم الخدمات العلاجية».

وأشار السفير الأوكراني إلى «ارتياح بلاده تجاه التزام ليبيا بتسديد ديون العلاج»، وفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الصحة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة إن وزير الصحة المفوّض أعرب عن «ترحيبه لفتح آفاق رحبة من التعاون المثمر والبناء مع مختلف المؤسسات الصحية الأوكرانية».