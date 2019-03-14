وكيل وزارة التعليم يوضح حقيقة قرار فصل الطلبة عن الطالبات

نفى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، صدور قرار عن الوزارة يقضي بالفصل بين الطلبة والطالبات.

وكتب جمعة في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» الخميس «تناولت منصات التواصل الاجتماعي أخبارا مفادها استصدار قرار من وزارة التعليم يقضي بفصل الطلبة البنين عن البنات بالجامعات والمعاهد العليا ،نؤكد أن هذا الكلام عار عن الصحة ولم يطرح للنقاش من أساسه».

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يذكر أن رواد الصفحات الليبية بمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبرا عن صدور قرار من وزير التعليم المفوض بفصل الطلبة عن الطالبات بالجامعات الليبية.