مصدر عسكري: القيادة العامة ترسل تعزيزات عسكرية للجنوب الغربي

الكتيبة 165 مشاة أثناء الاستعداد للخروج من ثكنتها العسكرية. (الإنترنت)

قال مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر عمر الخرطوش، الخميس، إن كتائب مجهزة بالكامل غادرت ثكناتها ومعسكراتها شرق البلاد باتجاه الجنوب الغربي وغرب البلاد.

وأوضح الخرطوش في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن القيادة العامة «أصدرت تعليمات إلى آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي صالح القطعاني لإرسال المجموعة الثالثة من الوحدات العسكرية باتجاه الغرب والجنوب الغربي، لتعزيز قوات الجيش الليبي هناك».

وأكد الخرطوش، أن هذه القوات لديها «مهام قتالية ولمساندة القوات المسلحة في عمليات التأمين إيضًا»، مشيرًا إلى أنه «لم تصدر أي تعليمات عن تفاصيل هذه المهام باستثناء الانتقال من ثكناتهم العسكرية باتجاه تمركز القوات المسلحة الليبية غربًا وجنوب غرب البلاد».

وأشار الخرطوش، إلى أن «آمر اللواء كانت تعليماته صارمة للضباط والجنود لتنفيذ المهمة على أكمل وجه»، مؤكدًا أن الكتائب التابعة لهم والتي غادرت مدينة درنة منذ انتهاء العمليات العسكرية بها، «تنتقل تباعًا إلى الجنوب الغربي في مهام جديدة، بينما لا تزال بعض الكتائب تنتظر التعليمات».

الكتيبة 165 مشاة أثناء الاستعداد للخروج من ثكنتها العسكرية. (الإنترنت)

الكتيبة 165 مشاة أثناء الاستعداد للخروج من ثكنتها العسكرية. (الإنترنت)