رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع غسان سلامة

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الخميس 14 مارس 2019, 05:16 مساء

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمقر المجلس بطرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة.

وقال المكتب الإعلامي للسراج الخميس إن الاجتماع «تناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن «غسان سلامة أطلع السراج على نتائج مشاورات التي قام بها في إطار جهوده لإنجاح المسار الديمقراطي».

يذكر أن  المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التقى أمس الأربعاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة بالرجمة 30 كلم شرقي بنغازي.

المشير حفتر يلتقي غسان سلامة شرقي بنغازي

وقال مكتب إعلام القيادة الأربعاء إن المشير خليفة حفتر«ناقش معه المستجدات على الساحتين المحلية والدولية».

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