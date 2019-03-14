الشيباني يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تقديم الخدمات الإنسانية للمهاجرين بمراكز الإيواء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مارس 2019, 03:50 مساء
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة يستقبل سفير الإتحاد الأوروبي ومنسقة بعثة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية لدى ليبيا

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني الأربعاء بديوان الوزارة بطرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا، ومنسقة الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ماريا ريبيريو.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنها اليوم، إن اللقاء الذي عقد اليوم ناقش سير عمل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في ليبيا، للوقوف على العراقيل والمشاكل التي تعيق تقديم أفضل الخدمات الإنسانية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء.

وأكدت داخلية الوفاق، أن اللقاء تركز على الفئة المستضعفة من النساء والأطفال داخل مراكز الإيواء والعمل على تحسين ظروفهم الصحية.

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة يستقبل سفير الإتحاد الأوروبي ومنسقة بعثة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية لدى ليبيا
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة يستقبل سفير الإتحاد الأوروبي ومنسقة بعثة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية لدى ليبيا
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