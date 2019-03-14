في يوم «الزي الشعبي».. ليبيا لوحة فسيفساء جميلة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 14 مارس 2019, 02:56 مساء
فعاليات مهرجان الزي الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انطلقت الأربعاء، فعاليات مهرجان الزي الشعبي من أمام مكتبة اليونسكو بسبها، بإشراف عدد من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في الثرات الشعبي.

وتخلل البرنامج انطلاق مجموعة من الفرسان على الخيول وسيارات مزينة بالزي والتراث الشعبي من أمام مكتبة اليونيسكو إلى منطقة الجيد، والتحم بالموكب أطفال ونساء يرتدون الزي الشعبي في شارع الذهب بالجديد، في طريقهم إلى المدينة القديمة بالجديد، حيث أقيم معرض للثرات والفنون.

وقال على البخاري مدير جمعية ليبيا الأصالة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن هذا اليوم يعبر عن هوية الليبيين والذي يعبر عن تنوع الزي الوطني فى ليبيا من منطقة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن «الزي الليبي، زي جميل وجذاب والتنوع الذي فيه يدل على قبول الآخر وتعدد الثقافات، مما يوحي بأن ليبيا لوحة فسفيفساء جميلة».

وقالت عائشة معتوق مديرة جمعية البيت الأصيل لفنون للتراث في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن «المنطقة الجنوبية تزدخر بتشكيلة رائعة من الزي الوطني والذي نعتز به دائما (..) هذا اليوم هو يوم الهوية الليبيبة ويعتبر فرصة لإظهار الزي الشعبي القديم وغرسه فى نفوس الأطفال، والمحافظة عليه والتعريف به»

وشهدت امس معظم مناطق ليبيا احتفالات باليوم الوطني للزي الوطني والذي يبرز ملابس الليبين من نساء ورجال لجميع المكونات الثقافية (عرب، وتبو وطوارق).

فعاليات مهرجان الزي الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات مهرجان الزي الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات مهرجان الزي الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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