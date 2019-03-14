تعليم وداخلية الوفاق يبحثان آلية إنشاء جهاز حراسة المرافق التعليمية

وزيرا التعليم والداخلية في حكومة الوفاق الوطني. (تعليم الوفاق)

بحث وزيرا التعليم والداخلية في حكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبدالجليل وفتحي باشاغا، آلية تطبيق قرار المجلس الرئاسي رقم (96) لسنة 2019م بشأن إنشاء جهاز حراسة المرافق التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته، اليوم الخميس، اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (13)لسنة 2019م بشأن وضع الترتيبات اللازمة لإجراء امتحانات طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الجاري 2018-2019 م في القاعات والمدرجات الجامعية، برئاسة وزير التعليم رئيس اللجنة الدكتور عثمان عبدالجليل وبحضور وزير الداخلية فتحي باشاغا، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التعليم بطرابلس، أوجه التعاون والتنسيق في تنفيذ مشروع تنظيم الامتحانات لهذا العام، ولا سيما فيما يخص التحضيرات الأولية المتعلقة بتشكيل اللجان التنفيذية المشتركة بالخصوص.

يشار إلى أن اللجنة الوزارية لوضع الترتيبات اللازمة لامتحانات طلبة الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري شكلت بقرار من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل وبعضوية وزير الداخلية فتحي باشاغا ووزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر.