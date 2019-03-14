أمن بنغازي: الوضع الأمني «ممتاز».. وينقصنا بعض الأجهزة بسبب الظروف المالية

مدير أمن بنغازي خلال استقباله خبيرة الشؤون اللّيبية في مجموعة الأزمات الدّولية، كلوديا غازيني. (أمن بنغازي)

قال مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، إن الظروف الأمنية حاليًا شبه ممتازة، وتحسّنت ووصلت إلى حوالي 80 %، مشيرًا إلى أنّ الوضع الأمني، في باقي المناطق بالمنطقة الشرقية ممتاز بنسبة 90% إلى 95%.

وأضاف خلال استقباله اليوم الأربعاء بمكتبه في بنغازي، خبيرة الشؤون اللّيبية في مجموعة الأزمات الدّولية، كلوديا غازيني، أن هناك بعض القصور، من قبل الحكومة الموقتة؛ بسبب الظروف المالية التي تمر بها، وعدم اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة، وهذا السبب لم يساعد الحكومة بالشكل الفعّال.

وأكد العميد عادل عبدالعزيز أن وزارة الداخلية قائمة بعملها رغم الظروف التي تعاني منها الحكومة بشكل عام وكافة الوزارات، وهو عدم توفر ميزانية للحكومة، بحسب بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي.

وأشار إلى أنه «توجد نواقص في بعض الأجهزة المتطورة في أمور البصمة، والتزييف، والتزوير، وأجهزة الكشف عن المتفجرات وأجهزة إبطالها، وكذلك الأجهزة المختصة في التحليل عن المخدرات وأنواعها»، مؤكدًا أن «هناك بعض القصور، من قبل الحكومة الموقتة؛ بسبب الظروف المالية التي تمر بها، وعدم اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة، وهذا السبب لم يساعد الحكومة بالشكل الفعّال».



وأشار إلى أنه لا يوجد تعاون من المنظمات الدولية، لتوفير الأجهزة المتطورة، موضحًا أن دور الشرطة خلف القوات المسلحة، هو استلام المناطق المحررة وتأمينها، فمثلاً «عندما حررت القوات المسلحة الهلال النفطي من بعد بنغازي، وأجدابيا إلى رأس لانوف إلى البريقة، هذه المناطق استلمتها الشرطة للتأمين».

وطالب بتوفير دوراتٍ متقدّمة للأجهزة الأمنية؛ لتفكيك الألغام والمتفجرات، الموجودة في المناطق المحررة، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، لديها عناصر وأصحاب خبرة، وهي تحتاج فقط لدورات وأجهزة، للكشف على الألغام وأخرى للكشف على المخدرات.

وتابع أن «وزارة الداخلية وكافة عناصرها تعمل وفقًا للقانون وليس كم يروج من قبل بعض الجهات التابعة للتيار الإسلامي».

وفي ذات الشأن، عقدت خبيرة الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني لقاءً مع وحدة الشرطة النسائية المقدم مرعية الفرجاني، وبعض ضباط هذه الوحدة، مؤكدة أن القوّة الفاعلة للشرطة النسائيّة، وصل إلى 60 عنصرًا.

وأشارت المقدم مرعية، إلى أن هناك 20 عنصرًا تحت التدريب، وسيتم تخريجهم في الأيام المقبلة، موضحة أن «العناصر النسائية العاملة حاليًا، تتلقى دورات ومحاضرات عسكرية وقانونيّة».

ولفتت إلى أن الدورة المقامة حاليًا، وعائها الزمني حوالي 45 يومًا، موضحة أن أغلب عناصر الشرطة النسائية، خريجات من كلية الشرطة، إضافة إلى تواجد عناصر نسائية ذات تخصص طبي.

وتابعت الفرجاني، أن بعد تخرج العناصر النسائية، ستمنح صفة شرطي أو رئيس عرفة، وعقب التّخرج يتم تسوية الأوضاع حسب المستوى الدراسي، مؤكدة أن الشرطة النسائية، شاركت في تأمين المهرجانات والاحتفالات والأمسيات الثقافية والاجتماعية، إضافة إلى تأمين مهرجان المرأة في مدينة درنة الذي أقيم يوم السّبت الماضي.