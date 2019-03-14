اعتصام أعضاء بهيئة تدريس جامعة بني وليد لعدم حصولهم على مرتباتهم

لافتات رفعها أعضاء بهيئة تدريس جامعة بني وليد. (الإنترنت)

نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد الصادر بحقهم قرار تعيين رقم 119، اعتصامًا مفتوحًا بسبب عدم استكمال إجراءاتهم وعدم حصولهم على مرتباتهم، إضافة إلى عدم إحالة الملاك الوظيفي للجامعة المعتمد من قبل وزارة التعليم.

وطالب أعضاء هيئة التدريس، رئيس جامعة بني وليد بالوقوف وقفة جادة من أجل تحقيق مطالبهم والحصول على حقوقهم المشروعة.

من جهتها، قالت إدارة جامعة بني وليد، إن سبب تأخر الوزارة في إتمام إجراءات أعضاء هيئة التدريس هو الخلل المتعلق بالموظفين أصحاب العقود غير المصنفة والتي تم تعديلها إلى عقود مصنفة.

وأوضحت الجامعة أنها ستقوم بإنهاء كافة الإجراءات على أقل تقدير، الأسبوع المقبل، على أن تقوم بإحالتها للوزارة بمجرد إنجازها.