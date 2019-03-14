حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس (14 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بأجواء متقلبة اليوم ويوم غد مصحوبة برياح نشطة مع تكاثر للسحب، على أن تميل للاستقرار على باقي المناطق.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
سماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا واحتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس حتى مصراتة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم وغد، خاصة على المناطق الساحلية مثيرة للأتربة والغبار احيانا، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (13–19) مْ وتسجل اليوم (23) مْ على سرت وأبونجيم.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:-
السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الاخضر، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للاتربة والغبار خاصة على الدواخل.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17–25) مْ ولاتتجاوز(15) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضًا يوم الغد على مناطق الخليج.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة :-
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة وتكون من مساء اليوم شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (23 -27)مْ وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد على غدامس - الحمادة والجفرة.
الكفرة - السرير- تازربو:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 23)مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
11
|
17
|
رياح نشطة
|
12
|
19
|
السماء صافية الى قليلة السحب
|
صبراتة
|
10
|
17
|
رياح نشطة
|
09
|
19
|
السماء صافية الى قليلة السحب
|
الزاوية
|
11
|
17
|
رياح نشطة
|
10
|
19
|
السماء صافية الى قليلة السحب
|
طرابلس
|
12
|
16
|
رياح نشطة
|
12
|
17
|
قليلة السحب
|
العزيزية
|
10
|
17
|
رياح نشطة
|
10
|
19
|
السماء صافية الى قليلة السحب
|
الخمس
|
12
|
17
|
رياح نشطة
|
12
|
18
|
رياح نشطة
|
مصراتة
|
12
|
19
|
اتربة مثارة
|
12
|
18
|
رياح نشطة
|
سرت
|
11
|
23
|
اتربة مثارة
|
12
|
18
|
رياح نشطة
|
نالوت
|
05
|
15
|
صافية الى قليلة السحب
|
08
|
18
|
قليلة السحب
|
يفرن
|
05
|
13
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
07
|
14
|
قليلة السحب
|
الزنتان
|
05
|
14
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
07
|
15
|
قليلة السحب
|
غريان
|
06
|
15
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
07
|
14
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
ترهونة
|
09
|
15
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
08
|
16
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
بني وليد
|
08
|
18
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
08
|
19
|
قليلة السحب
|
مزده
|
05
|
16
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
07
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
ابونجيم
|
08
|
24
|
صافية الى قليلة السحب
|
09
|
20
|
قليلة السحب
|
القريات
|
07
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
هون
|
08
|
25
|
السماء صافية
|
09
|
21
|
السماء صافية
|
غدامس
|
07
|
26
|
السماء صافية
|
08
|
22
|
السماء صافية
|
أوبارى
|
10
|
24
|
السماء صافية
|
10
|
24
|
السماء صافية
|
سبها
|
09
|
22
|
السماء صافية
|
09
|
22
|
السماء صافية
|
مرزق
|
10
|
23
|
السماء صافية
|
10
|
25
|
السماء صافية
|
القطرون
|
11
|
22
|
السماء صافية
|
11
|
24
|
السماء صافية
|
غات
|
10
|
25
|
السماء صافية
|
10
|
26
|
السماء صافية
|
رأس لأنوف
|
13
|
25
|
رياح نشطة
|
12
|
18
|
رياح نشطة
|
البريقة
|
14
|
23
|
رياح نشطة
|
13
|
17
|
رياح نشطة
|
اجدابيا
|
13
|
20
|
قليلة السحب
|
12
|
17
|
قليلة السحب/رياح نشطة
|
بنغازي
|
12
|
18
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
11
|
17
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
المرج
|
11
|
15
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
11
|
14
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
البيضاء
|
07
|
14
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
08
|
12
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
شحات
|
07
|
14
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
08
|
11
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
درنة
|
13
|
17
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
12
|
16
|
احتمال سقوط امطار متفرقة
|
طبرق
|
11
|
19
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
12
|
18
|
اتربة مثارة
|
جالو
|
11
|
21
|
قليلة السحب
|
11
|
20
|
اتربة مثارة
|
الجغبوب
|
09
|
21
|
قليلة السحب
|
11
|
21
|
اتربة مثارة
|
السرير
|
10
|
21
|
مشمس الى ظهور سحب عالية
|
10
|
21
|
مشمس الى ظهور سحب عالية
|
تازربو
|
10
|
21
|
مشمس الى ظهور سحب عالية
|
10
|
23
|
مشمس الى ظهور سحب عالية
|
الكفرة
|
08
|
22
|
مشمس الى ظهور سحب عالية
|
10
|
24
|
مشمس الى ظهور سحب عالية