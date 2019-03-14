حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس (14 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بأجواء متقلبة اليوم ويوم غد مصحوبة برياح نشطة مع تكاثر للسحب، على أن تميل للاستقرار على باقي المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

سماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا واحتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس حتى مصراتة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم وغد، خاصة على المناطق الساحلية مثيرة للأتربة والغبار احيانا، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (13–19) مْ وتسجل اليوم (23) مْ على سرت وأبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:-

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الاخضر، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للاتربة والغبار خاصة على الدواخل.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17–25) مْ ولاتتجاوز(15) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضًا يوم الغد على مناطق الخليج.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة :-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة وتكون من مساء اليوم شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (23 -27)مْ وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد على غدامس - الحمادة والجفرة.



الكفرة - السرير- تازربو:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 23)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا