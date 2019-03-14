مقترح لإدخال اللغة الفرنسية في التعليم الثانوي وإعداد معلمين لتدريسها

وزير تعليم الوفاق خلال لقائه السفيرة الفرنسية في ليبيا. (تعليم الوفاق)

بحث وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبدالجليل، مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس فرابير هيلين والوفد المرافق لها، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم العام والعالي.

وتناول اللقاء الذي عقد مساء أمس الأربعاء، بمكتبه بديوان الوزارة بطرابلس، حضره وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومدير مكتب التعاون بالوزارة، مناقشة عدد من المواضيع، منها إدخال اللغة الفرنسية في التعليم الثانوي.

وتقدم الجانب الفرنسي بمقترح لتنفيذ برنامج تدريبي لإعداد معلمين لتدريس اللغة الفرنسية، وكذلك المساهمة في إعداد المنهج التعليمي باﻹضافة لإمكانية مساهمة الشركات الفرنسية المتخصصة في طباعة الكتاب المدرسي.

واتفق الجانبان على أن يتم تنفيذ البرنامج للصف الأول من التعليم الثانوي خلال السنوات القادمة.

وزير تعليم الوفاق خلال لقائه السفيرة الفرنسية في ليبيا. (تعليم الوفاق)