انطلاق قافلة جديدة للمحروقات إلى الجنوب محملة بمليون و468 ألف لتر وقود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مارس 2019, 08:02 صباحا

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الخميس، انطلاق قافلة جديدة للمحروقات يوم الأربعاء محملة بحوالي بمليون و293 ألف لتر من بنزين السيارات و175 ألف لتر من وقود الديزل.

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وأكدت البريقة لتسويق النفط، في بيان صادر عنها اليوم، أن انطلاق القافلة يأتي بمتابعة متواصلة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، لتخفيف المعاناة عن أهالي الجنوب.

وناشدت شركة البريقة المواطنين في مختلف المناطق وخصوصا الجنوب، الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك، أو من خلال الاتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة شركة البريقة.

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