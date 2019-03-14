ليبيا الأحرار: الفريق محمد الشريف استلم مهامه رئيسًا لـ«أركان الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مارس 2019, 02:48 صباحا

استلم الفريق الركن محمد مهدي الشريف، مهامه رئيسًا لـ«الأركان العامة للجيش الليبي» التابعة لحكومة الوفاق، خلفًا للعميد عبدالرحمن الطويل.

ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» الخميس عن المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق أن «رئيس الأركان المقال بحكومة الوفاق عبدالرحمن الطويل يسلم مهامه لخلفه المعين من رئيس المجلس الرئاسي محمد الشريف».

ولفتت القناة إلى أن «مراسم التسليم والاستلام جرت في أجواء ودية بمقر رئاسة الأركان بالعاصمة طرابلس».

وسبق للعميد عبد الرحمن الطويل أن رفض في فبراير الماضي تسليم مهامه وتخليه عن منصب رئيس الأركان بعد قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتعيين الفريق الركن محمد مهدي الشريف،رئيسًا لـ«الأركان العامة للجيش الليبي» التابعة لحكومة الوفاق.

يذكر أن الفريق ركن محمد علي المهدي الشريف أكاديمي عسكري، ينحدر من منطقة الشاطئ في الجنوب الليبي، ويقيم في العاصمة طرابلس.

السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل

تخرج الفريق ركن محمد علي المهدي الشريف من الكلية العسكرية بطرابلس دفعة 18، وعين آمرًا لكتيبة الدبابات بطبرق بعدد تخرجه آخر السبعينات، ثم عمل بالكلية العسكرية، وشغل منصب معاون رئيس كلية القادة والأركان.

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