بالصور: الشروع في المرحله الثانيه من تركيب كاميرات المراقبة ببنغازي

شرعت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي في المرحله الثانيه من أعمال تركيب كاميرات المراقبة ببنغازي.

ونشرت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي عبر صفحتها بـ«فيسبوك» صورا لعدد من الفنيين وهم يقومون بتجميع المعدات والأجهزة دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وسبق لمديرية أمن بنغازي، أن أعلنت في يانير الماضي عن بدء تثبيث قواعد تركيب كاميرات المراقبة الأمنية على مفترقات وميادين وشوارع مدينة بنغازي، وذلك تنفيذًا لتعليمات مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز وإشراف قسم الشؤون الفنية بالمديرية.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن تخصيص 10 ملايين دينار لتوريد كاميرات مراقبة، عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد بيعة الرضوان في بنغازي، جرى في أعقابها تركيب كاميرات في مساجد بنغازي وعدد من المدارس والأهداف الحيوية، كمرحلة أولى.