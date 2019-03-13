حفتر يلتقي وفدًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالرجمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 09:51 مساء
حفتر يتوسط وكيلة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة ومفوض السلم بالاتحاد الأفريقي. (البعثة الأممية)

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة شرق بنغازي، وفدًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ضم إلى جانب المبعوث الأممي كلا من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ماري روز ديكارلو ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن وفد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جددوا خلال اللقاء مع المشير حفتر «دعمهم الكامل لتسوية سياسية تهدف لإنهاء المرحلة الإنتقالية في ليبيا».

وحضر اللقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة.

وقال مكتب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، في بيان إن زيارة ديكارلو وشرقي إلى ليبيا التي تستغرق يومين «تستهدف دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا، مما يؤدي إلى توحيد مؤسسات البلاد، وإجراء الانتخابات الوطنية، وتعزيز الأمن والاستقرار والظروف المعيشية للشعب الليبي».

وقبل لقاء المشير حفتر، التقى وفد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أمس الثلاثاء في العاصمة طرابلس كلا من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري وأعضاء آخرين من حكومة الوفاق الوطني، كما التقى الوفد بمجموعة نسائية للتعرف على وجهات نظرهم حول الوضع الراهن.

وأوضح البيان أن المسؤولين في طرابلس أطلعوا الوفد «على الترتيبات الأمنية في طرابلس من قبل لجنة أمن العاصمة ومركز العمليات المشتركة».

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