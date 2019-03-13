ضم مقار المعاهد بسرت لقائمة الصيانة لدى صندوق تحقيق الاستقرار

مقر بلدية سرت. (الإنترنت)

وافق المجلس البلدي سرت، خلال اجتماع موسع عقده اليوم الأربعاء، على ضم مقار المعاهد المهنية العليا والمتوسطة بالمدينة ضمن القائمة المقدمة من البلدية إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصيانتها ضمن المشاريع التي ينفذها صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع ترأسه عميد البلدية مختار المعداني وحضره عضو المجلس البلدي مسؤول ملف البنية التحتية بالبلدية غيث عبدالله غيث ومدير مكتب المعاهد المتوسطة بسرت التابع للهئية الوطنية للتعليم التقنى والفنى بلعيد أبوخريص ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس عمر السوداني ورئيس قسم الشؤون الفنية إبراهيم الهيشي وفرج اغنيوة عن مكتب المعاهد المتوسطة.

وأوضح الأميل أن الاجتماع الموسع خصص لمناقشة وبحث ملف أعمال الصيانة الخاصة بالمعاهد المتوسطة للمهن الهندسية التابع للهيئة الوطنية لتعليم التقني فى بلدية سرت والتى تعرضت لأضرار أثناء حرب تحرير سرت عام 2016 من تنظيم «داعش».

وأكد الأميل أن الاجتماع جرى خلاله الموافقة على تضمين مقر المعاهد المهنية العليا والمتوسطة بسرت ضمن القائمة المرسلة من البلدية إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)وصندوق دعم تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي يديره البرنامج الأممي بالشراكة مع وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة سيجري تنفيذها تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.