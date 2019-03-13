سالفيني: إيطاليا تفعل المستحيل لحماية حقوق المهاجرين في ليبيا

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الأربعاء 13 مارس 2019, 07:10 مساء
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني . (الإنترنت)

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن روما تبذل «ما هو ممكن ومستحيل» لضمان حقوق الإنسان في ليبيا لمخيمات المهاجرين التي تديرها هيئات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

جاء ذلك خلال رد سالفيني على سؤال برلماني حول المبادرات الرامية إلى مراجعة الاتفاقيات الإيطالية الليبية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، من أجل حماية حقوق الإنسان

وأضاف سالفيني أن «هناك مسألة أخرى تتمثل في المعسكرات غير القانونية: إذا تمكنا من نسف الاتجار غير المشروع بالبشر، والذي ينطوي في الوقت الحالي على إيرادات أكبر للمهربين من الأسلحة والمخدرات، فمن الواضح أن العنف سوف يختفي».

ونفى وزير الداخلية الإيطالي أي فرضية لمراجعة أو تعليق الاتفاقات مع ليبيا، وقال «إن مجمل التدابير المحددة واردة في جدول الأعمال الأوروبي بشأن الهجرة».

ودعا سالفيني إلى مستوى أكبر من التعاون مع دول المنشأ والعبور بهدف تخفيض التدفقات غير النظامية من خلال الدعم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية للسيطرة على حدود الفرد.

ووفقًا لسالفيني فإن إيطاليا «ذكرت على المستوى الأوروبي بالحاجة إلى الحفاظ على ليبيا كدولة ذات أولوية في إستراتيجية التعاون مع الدول الثالثة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سقطت في ليبيا قبل 76 عامًا.. ثقافي طبرق ينظم محاضرة ثانية عن الطائرة الأميركية
ليبيا
«ريمونتادا» رونالدو تنقذ يوفنتوس وتطيح بأتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
البعثة الأممية تدين التحرش بموظفي البنوك والعملاء من النساء في حي السياحية ...
ليبيا
تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»
دولى
العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني
ليبيا
عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
«ذا غارديان»: حفتر يصعد نجمه بفعل حملته العسكرية في الجنوب
ليبيا
«بلومبرغ»: إنتاج النفط الليبي يصل أعلى مستوى في 6 سنوات بعد استئناف العمل ...
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بروز العروق منزليًا