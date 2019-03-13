المشير حفتر يلتقي غسان سلامة شرقي بنغازي

المشير خليفة حفتر مع المبعوث الأممي غسان سلامة بالرجمة ببنغازي. 13 مارس 2019. (مكتب إعلام القيادة)

التقى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بمقر القيادة العامة بالرجمة 30 كلم شرقي بنغازي.

وقال مكتب إعلام القيادة الأربعاء إن المشير خليفة حفتر«ناقش معه المستجدات على الساحتين المحلية والدولية».

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة قال الإثنين الماضي إنه سيعلن موعد عقد الملتقى الوطني الليبي «خلال أيام»، وإنه «سينعقد في أقل من شهر»، مشيرًا إلى أن البعثة تعمل في الوقت الراهن على إنهاء بعض الترتيبات اللوجستية الضرورية في هذا الشأن.

وحول لقاء أبوظبي قال غسان سلامة، في مقابلة مع قناة «ليبيا الأحرار» أُذيعت مساء الأحد الماضي إن تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والمشير خليفة حفتر «يملكها الرجلان فقط». موضحًا أنهما طلبا منه «المساعدة على إيجاد مكان أو زمان للقائهما مجددًا» بعد أن اتفقا على ذلك عقب الاجتماع الدولي حول ليبيا، الذي عُـقد في باليرمو يومي 12 و13 نوفمبر 2018.

ولفت سلامة إلى أن حفتر والسراج أرادا في هذا اللقاء أن يكون المبعوث الأممي موجودًا معهما، مشيرًا إلى أن اجتماعاتهما الخمسة السابقة جرت في غياب البعثة الأممية.

وقال سلامة إنه علم «منذ ثلاثة أسابيع أن حفتر لديه فحوصات طبية في أبوظبي وأن السراج ذاهب إلى الإمارات في زيارة رسمية ليقابل رئيس الحكومة هناك الشيخ محمد بن راشد، فقلت لهما ستكونان في نفس البلد في ذات الوقت.. فهل تريدان الاجتماع؟، فقالا نعم، وعلى هذا حصل الاجتماع».

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وتابع: «اللقاء جاء بعد محاولات جرت لعقده في بلدان أخرى بينها إيطاليا والكويت، لكن لم يكن المكان أو الزمان مناسبًا. وبالمناسبة المسؤولون في الإمارات لم نقابلهم، لم يحضروا الاجتماع، وضعوا شرطًا بأن يكون كل ذلك من مسؤوليات الأمم المتحدة ولم يتدخلوا على الإطلاق»، مؤكدًا أن الغرفة التي جرى فيها الاجتماع «كان فيها ثلاثة أشخاص فقط أنا وحفتر والسراج».