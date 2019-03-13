وزير الصحة المفوض يلتقي وفد اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»

التقى وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، أحميد بن عمر، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» عبدالمجيد الشاعر، ومنسق برنامج الصحة بالبعثة بارت دي بورت.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، الأربعاء، إن عبدالمجيد الشاعر قام باطلاع الوزير «على ما قامت به اللجنة خلال السنة الماضية، الذي تمثل في تدريب الكوادر الطبية لتكون على جاهزية تامة للاستجابة إلى حالات الطوارئ».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الوزير اتفق مع المسؤولين بالبعثة على «استمرار التعاون والمزيد من بذل الجهود، وذلك بتوحيد العمل وزيادة التنسيق، مع التأكيد على أن يتركز الدعم في المرحلة المقبلة على جانب التطوير والجانب الفني للكوادر الوطنية».

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء تطرق إلى «جهود اللجنة التي بُذلت، والدعم الذي تم تقديمه في حالات النزاع المسلح وآليات التعاون التام الذي تم بينها وبين جمعية الهلال الأحمر بالتنسيق مع وزارة الصحة».