مصرع خمسة أشخاص جراء اصطدام سيارتين قرب سرت

حادث تصادم سابق. (أرشيفية: الإنترنت)

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، جراء اصطدام سيارتين على الطريق الساحلى السريع عند منطقة الغربيات قرب مدينة سرت.

وقال مصدر من قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن سرت لـ«بوابة الوسط» إن حادث التصادم وقع بين سيارتين الأولى نوع (تويوتا) يقودها محمد اسويسي محمد أبوبكر (61 عاما) والسيارة الثانية نوع (مرسيدس) بقيادة وليد عامر اهلال (22 عاما).

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن وفاة سائقي السيارتين ومرافقي قائد المركبة الثانية وهم: منال عبدالرازق (54 عاما) ومحمد عمر حسن (19 عاما) ومعز حسن إبراهيم (71 عاما)، مشيرا إلى أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة وعدم الانتباه.