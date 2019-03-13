عقيلة صالح يرحب بتدخل المغرب في المساعدة لحلحلة الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 13 مارس 2019, 04:38 مساء
لقاء عقيلة صالح والوفد المرافق له مع رئيس مجلس النواب المغربي في الرباط. (موقع مجلس النواب الليبي)

رحب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بتدخل الملك محمد السادس والحكومة المغربية في المساعدة «لحلحلة الأزمة الليبية ودعمها لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي حتى يستطيع طرد الإرهابيين من الوطن»، وفق ما نشره مجلس النواب الليبي عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء المستشار عقيلة صالح، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي بمقر المجلس في العاصمة الرباط، بحضور رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبدالله المصري وسفير ليبيا لدى المملكة المغربية عبدالمجيد سيف النصر.

وخلال اللقاء قدم المستشار عقيلة صالح «الشكر للملكة المغربية ملكًا وحكومة وشعبًا، وإلى رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال».

وقال صالح: «جئنا للملكة المغربية لحضور الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي»، مشيدًا بجهود المملكة المغربية في دعم الليبيين للخروج من أزمتهم الحالية».

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وشدد على أهمية التواصل بينهما «عن طريق البرلمانين المغربي والليبي»، كما «ثمن جهود الملك وحكومته والشعب المغربي على دعمهم المعروف والموصول للشعب الليبي».

من جانبه عبر رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، عن سعادته بزيارة الوفد الليبي، مؤكدًا «حرصه الشديد على استقرار ليبيا وأن المغرب لن تدخر جهدًا في دعم الشعب الليبي لنيل أمنه واستقراره».

وكان رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والوفد المرافق له وصل أمس الثلاثاء، إلى العاصمة المغربية الرباط؛ للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

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