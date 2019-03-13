«مرور البريقة» يحذر سائقي السيارات من الرمال الزاحفة على الطريق الجديدة

شرطي مرور في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

حذر قسم المرور والتراخيص البريقة التابع لمديرية أمن الهلال النفطي سائقي السيارات من الرمال الزاحفة على طول الطريق السريع بين مدينة البريقة الجديدة وموقع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة، الرائد صالحين المقريف، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن دوريات قسم المرور في منطقة البريقة رصدت رمالاً زاحفة على الطريق السريعة الرابطة بين مدينة البريقة الجديدة وموقع شركة سرت عند مفترق جامعة النجم الساطع، نتيجة ما تشهده المنطقة من رياح قوية، دفعت الرمال على الطريق السريعة.

وناشد المقريف الجهات المسؤولة إلى سرعة إزالة الرمال الزاحفة مما تشكله من خطورة على حياة مستخدمي الطريق السريعة من موطني وموظفي شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.