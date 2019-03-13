إزالة العشوائيات بسوق الخضروات في بني وليد

حملة لإزالة العشوائيات بسوق الخضراوات في بني وليد. (الإنترنت)

نفذ المجلس البلدي بني وليد، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة العشوائيات بسوق الخضراوات، المعروف محليًّا بـ«السوق الشعبية».

وأوضح مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الحملة مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات بالبلدية، مطالبًا كافة أهالي المدينة بالتعاون مع لجنة الإزالة للخروج من هذه الأزمة ومعالجة المشاكل والعراقيل بطريقة حضارية.

وأضاف الساعدي، أن عميد البلدية تابع شخصيًّا رفقة لجنة إزالة العشوائيات ببلدية بني وليد ومديرية أمن بني وليد، وجهاز الحرس البلدي فرع بني وليد، أعمال الإزالة، التي ستستمر حتى القضاء على هذه الظاهرة.

حملة لإزالة العشوائيات بسوق الخضراوات في بني وليد. (الإنترنت)