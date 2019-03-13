«صحة الوفاق» تشكل لجنة لدراسة توزيع الأجهزة المعمرة على مستوى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 02:22 مساء
وزير الصحة في حكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تتولى وضع دراسة لتوزيع الأجهزة المعمرة بالمستشفيات الليبية.

كما تتولى اللجنة المشكلة وبموجب المادة رقم 2 من نص القرار رقم 37 لسنة 2019، حصر كافة الأجهزة المعمرة الموجودة ومدى الاستفادة القصوى منها؛ إلى جانب تحديد المشاكل والصعوبات التي تحول دون تشغيل الأجهزة بالصورة اللازمة ؛ فضلًا عن اعتماد الأسعار النمطية لهذه الأجهزة وكيفية تحديد نوعها.

كما تتولى اللجنة التي يترأسها مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة إبداء الرأي الفني حول الأجهزة المتوفرة بالمستشفيات الليبية من ناحية الجودة.

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