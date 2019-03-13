باشاغا يبحث مع عدد من مسؤولي صبراتة تأمين المدينة من الخروقات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 01:44 مساء
باشاغا خلال لقائه مسؤولين من مدينة صبراتة. (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، مع مدير مديرية أم صبراتة وعضوي مجلس النواب عن المدينة، عددًا من المشاكل التي تواجه مديرية أمن صبراتة ومدينة صبراتة بشكل عام.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، إن اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، استعرض عددًا من المشاكل التي تواجه مديرية أمن صبراتة ومدينة صبراتة بشكل عام.

كما تطرق الاجتماع إلى الوضع الأمني داخل مدينة صبراتة وسير عمل عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل المدينة وتأمينها من كافة الخروقات التي تواجه عددًا من المؤسسات العامة والخاصة.

باشاغا خلال لقائه مسؤولين من مدينة صبراتة. (داخلية الوفاق)
باشاغا خلال لقائه مسؤولين من مدينة صبراتة. (داخلية الوفاق)
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