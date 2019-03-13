تباين أسعار صرف العملات الرئيسية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 01:36 مساء

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولًا بالسوق الموازية مقابل الدينار الليبي اليوم الأحد.

وانخفض سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 4.25 دينار مقابل 4.26 دينار الذي سجله أمس، بفارق قرش واحد، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد اليورو إلى 4.84 دينار مقارنة بـ 4.83 دينار أمس، وهبط الجنيه الإسترليني بفارق قرشين اثنين إلى 5.44 دينار مقابل 5.46 دينار أمس.

وتراجعت الليرة التركية إلى 0.77 دينار مقارنة بـ0.78 دينار أمس، وانخفض الدينار التونسي بفارق قرش واحد مسجلاً 1.37 دينار مقابل 1.38 دينار ليبي أمس.

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