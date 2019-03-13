الكهرباء: تركيب الموصل المقطوع لدائرة درنة - البيضاء الرياضية

أعمال تركيب الموصل المقطوع لدائرة (درنة - البيضاء الرياضية) جهد220 ك.ف. (العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، تركيب الموصل المقطوع لدائرة (درنة - البيضاء الرياضية) جهد220 ك.ف.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن فرقة صيانة خطوط الجهد الفائق درنة، «أنجزت العمل على أكمل وجه»، رغم سوء الأحوال الجوية والمتمثلة في انخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح بالمنطقة.

أعمال تركيب الموصل المقطوع لدائرة (درنة - البيضاء الرياضية) جهد220 ك.ف. (العامة للكهرباء)

أعمال تركيب الموصل المقطوع لدائرة (درنة - البيضاء الرياضية) جهد220 ك.ف. (العامة للكهرباء)