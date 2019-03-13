وزير داخلية الوفاق: المساس بمصلحتي الأحوال المدنية والجوازات أمر يهدد الأمن القومي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 01:05 مساء
وزير الداخلية المفوض خلال لقائه برئيس مصلحة الأحوال المدنية والجوازات والجنسية. (داخلية الوفاق)

حذر وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، من المساس بمصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية، مؤكدًا أن التعرض لهما أمر يهدد الأمن القومي للبلاد.

وشدد الوزير خلال اجتماعه مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية عميد جمعة غريبة ومدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق سامي السبكري، على ضرورة التركيز على هاتين المصلحتين، والاهتمام بها لما لهما من أهمية كبيرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الذي عقد بمقر مصلحة الأحوال المدنية بجنزور، استعرض عددًا من المواضيع التي تهم مصلحتي الأحوال المدنية والجوازت والجنسية.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التركيز على هاتين المصلحتين، والاهتمام بها لما لهما من أهمية كبيرة والمساس بهما أمر يهدد الأمن القومي للبلاد.

وزير الداخلية المفوض خلال لقائه برئيس مصلحة الأحوال المدنية والجوازات والجنسية. (داخلية الوفاق)
وزير الداخلية المفوض خلال لقائه برئيس مصلحة الأحوال المدنية والجوازات والجنسية. (داخلية الوفاق)
وزير الداخلية المفوض خلال لقائه برئيس مصلحة الأحوال المدنية والجوازات والجنسية. (داخلية الوفاق)
وزير الداخلية المفوض خلال لقائه برئيس مصلحة الأحوال المدنية والجوازات والجنسية. (داخلية الوفاق)
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