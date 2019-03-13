«الرقابة الإدارية» تبحث تذليل الصعوبات أمام شركة الهروج للعمليات النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 12:37 مساء
اجتماع هيئة الرقابة الإدارية مع شركة الهروج للعمليات النفطية. (الرقابة الإدارية)

عقدت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس اجتماعًا مع لجنة إدارة شركة الهروج للعمليات النفطية، للتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عمل الشركة.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء بمقـرّ هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس ضمّ مدير عام الرقابة على الشركات والمشروعات بهيئة الرقابة الإدارية ولجنة إدارة شركة الهروج للعمليات النفطية.

وأكدت «الرقابة الإدارية» أن الاجتماع تناول مناقشة الملاحظات التي أفضت إليها اللجنة المشكّلة والتابعة للإدارة العامة للرقابة على الشركات والمشروعات بالهيئة، كما تطرّق إلى التعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عمل الشركة.

وفي ختام الاجتماع، أثنى مدير عام الرقابة على الشركات والمشروعات بهيئة الرقابة الإدارية على عمل الشركة باعتبارها رافدًا مهمًّا من روافد الاقتصاد الليبيّ.

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