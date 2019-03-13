رئيس ديوان «النواب» يدعو أمناء البرلمانات العربية والأفريقية لزيارة ليبيا: الأمن مستتب

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 13 مارس 2019, 12:14 مساء
رئيس ديوان مجلس النواب يشارك في اجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات العربية والافريقية. (الإنترنت)

دعا رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، الأمناء العامين بالبرلمانات العربية والأفريقية إلى زيارة ليبيا، مؤكدًا «استتباب الأمن بالبلاد عقب القضاء على الجماعات الإرهابية بفضل مجهودات وتضحيات أبناء القوات المسلحة».

 جاء ذلك خلال مشاركة الفضيل، أمس الثلاثاء، في أعمال الدورة الرابعة عشرة لقمة اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالعاصمة المغربية الرباط.

وبحث رئيس ديوان مجلس النواب مع الأمناء العامين بالبرلمانات العربية والأفريقية خلال الاجتماع سُبل التعاون وتطوير العمل المشترك وتبادل الخبرات ووضع خطة عمل ولجنة تواصل تدعم العمل البرلماني العربي الأفريقي.

وأكد رئيس ديوان مجلس النواب «الدور المهم» الذي تقوم به البرلمانات العربية والأفريقية، كما قدم «شرحًا وافيًا لآلية عمل مجلس النواب الليبي والنظم واللوائح والقوانين المنظمة له».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سقطت في ليبيا قبل 76 عامًا.. ثقافي طبرق ينظم محاضرة ثانية عن الطائرة الأميركية
ليبيا
«ريمونتادا» رونالدو تنقذ يوفنتوس وتطيح بأتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
البعثة الأممية تدين التحرش بموظفي البنوك والعملاء من النساء في حي السياحية ...
ليبيا
تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»
دولى
العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني
ليبيا
عميد بلدية زوارة: ندعم المخترع الليبي دباب
ليبيا
صعود الدينار أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً بالسوق الموازية
ليبيا
«ذا غارديان»: حفتر يصعد نجمه بفعل حملته العسكرية في الجنوب
ليبيا
«بلومبرغ»: إنتاج النفط الليبي يصل أعلى مستوى في 6 سنوات بعد استئناف العمل ...
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا مستحيل ومكلف وغير مضمون النتائج
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بروز العروق منزليًا