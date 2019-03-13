رئيس ديوان «النواب» يدعو أمناء البرلمانات العربية والأفريقية لزيارة ليبيا: الأمن مستتب

رئيس ديوان مجلس النواب يشارك في اجتماعات الأمناء العامين للبرلمانات العربية والافريقية. (الإنترنت)

دعا رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، الأمناء العامين بالبرلمانات العربية والأفريقية إلى زيارة ليبيا، مؤكدًا «استتباب الأمن بالبلاد عقب القضاء على الجماعات الإرهابية بفضل مجهودات وتضحيات أبناء القوات المسلحة».

جاء ذلك خلال مشاركة الفضيل، أمس الثلاثاء، في أعمال الدورة الرابعة عشرة لقمة اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالعاصمة المغربية الرباط.

وبحث رئيس ديوان مجلس النواب مع الأمناء العامين بالبرلمانات العربية والأفريقية خلال الاجتماع سُبل التعاون وتطوير العمل المشترك وتبادل الخبرات ووضع خطة عمل ولجنة تواصل تدعم العمل البرلماني العربي الأفريقي.

وأكد رئيس ديوان مجلس النواب «الدور المهم» الذي تقوم به البرلمانات العربية والأفريقية، كما قدم «شرحًا وافيًا لآلية عمل مجلس النواب الليبي والنظم واللوائح والقوانين المنظمة له».