ويليامز تصل نالوت للقاء أعضاء المجلس البلدي والجهات السياسية والاجتماعية بالمدينة

نائبة المبعوث الأممي للشؤون السيساسية ستيفاني ويليامز خلال وصولها مدينة نالوت غرب ليبيا. (البعثة الأممية)

وصلت نائبة المبعوث الأممي للشؤون السيساسية، ستيفاني ويليامز، إلى مدينة نالوت غرب ليبيا للقاء أعضاء المجلس البلدي والجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية والأمنية.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن الزيارة تأتي في سياق التزام الأمم المتحدة بالتواصل مع جميع الليبيين من جميع الخلفيات والانتماءات في جميع أنحاء البلاد.

والتقت وليامز، أمس الثلاثاء، النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام كاجمان، لبحث الظروف التي قادت إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرًا في أبوظبي، بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، كخطوة على الطريق للاتفاق السياسي، تمهيدًا للملتقى الجامع.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، في بيان صادر عنها اليوم، إن اللقاء الذي عقد أمس بديون رئاسة الوزراء، قدمت وليامز فيه، شرحًا للظروف التي قادت إلى الاجتماع الذي تم مؤخرًا في أبوظبي، كخطوة على الطريق للاتفاق السياسي.

كما تطرق النقاش، إلى الأوضاع في الجنوب الليبي، وإلى تداعيات الوضع الأمني، الذي حدث في الآونة الأخيرة في المنطقة.

نائبة المبعوث الأممي للشؤون السيساسية ستيفاني ويليامز خلال وصولها مدينة نالوت غرب ليبيا. (البعثة الأممية)

نائبة المبعوث الأممي للشؤون السيساسية ستيفاني ويليامز خلال وصولها مدينة نالوت غرب ليبيا. (البعثة الأممية)