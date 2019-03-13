حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء (13 مارس 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 11:35 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس متقلبًا مصحوبًا برياح نشطة وأمطار هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي، بينما يميل  للاستقرار على بقية مناطق ليبيا.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16–22) مْ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على سرت وأبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على الجبل الأخضر ومناطق أقصى الساحل الشرقي، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا هذا اليوم، تصل سرعتها إلى (60) كلم / س، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق، وتكون معتدلة السرعة يوم الغد.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15–21) مْ ولا تتجاوز(12) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:  
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة يوم الغد، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (18 -23)مْ.

الكفرة - السرير- تازربو:
السماء صافية بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 25)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا

المدينة

درجة الحرارة     الصغرى

(م)اليوم

درجة الحرارة     العظمي (م)اليوم

 

طقس اليوم

درجة الحرارة     الصغرى (م) غدا

درجة الحرارة العظمي  (م) غدا

طقس يوم الغد

زواره

10

22

صافية إلى قليلة السحب

09

18

صافية إلى قليلة السحب

صبراتة

10

19

صافية إلى قليلة السحب

09

18

صافية إلى قليلة السحب

الزاوية

10

19

صافية إلى قليلة السحب

09

18

صافية إلى قليلة السحب

طرابلس

10

18

صافية إلى قليلة السحب

09

17

صافية إلى قليلة السحب

العزيزية

10

20

صافية إلى قليلة السحب

10

18

صافية إلى قليلة السحب

الخمس

10

17

صافية إلى قليلة السحب

10

17

صافية إلى قليلة السحب

مصراتة

10

18

صافية إلى قليلة السحب

09

17

صافية إلى قليلة السحب

سرت

10

18

صافية إلى قليلة السحب

14

26

رياح نشطة اثربة مثارة

نالوت

09

20

صافية إلى قليلة السحب

08

17

صافية إلى قليلة السحب

يفرن

08

16

صافية إلى قليلة السحب

07

14

صافية إلى قليلة السحب

الزنتان

07

18

صافية إلى قليلة السحب

06

16

صافية إلى قليلة السحب

غريان

07

16

صافية إلى قليلة السحب

06

14

صافية إلى قليلة السحب

ترهونة

09

18

صافية إلى قليلة السحب

08

17

صافية إلى قليلة السحب

بني وليد

10

20

صافية إلى قليلة السحب

11

19

صافية إلى قليلة السحب

مزده

10

20

صافية إلى قليلة السحب

10

21

صافية إلى قليلة السحب

ابونجيم

10

20

صافية إلى قليلة السحب

12

24

رياح نشطة اثربة مثارة

القريات

07

18

السماء صافية

10

22

صافية إلى قليلة السحب

هون

07

17

السماء صافية

11

23

السماء صافية

غدامس

12

23

السماء صافية

14

26

السماء صافية

أوبارى

10

20

السماء صافية

10

21

السماء صافية

سبها

10

20

السماء صافية

10

21

السماء صافية

مرزق

10

21

السماء صافية

10

21

السماء صافية

القطرون

12

24

السماء صافية

12

24

السماء صافية

غات

12

24

السماء صافية

12

23

السماء صافية

رأس لأنوف

10

18

رياح نشطة

12

24

صافية إلى قليلة السحب

البريقة

10

17

رياح نشطة

11

21

صافية إلى قليلة السحب

اجدابيا

09

18

رياح نشطة

11

20

قليلة السحب

بنغازي

07

14

امطار متفرقة/ رياح نشطة

09

17

قليلة السحب

المرج

07

12

سقوط امطار متفرقة

09

15

قليلة السحب

البيضاء

11

11

سقوط امطار متفرقة

10

16

قليلة السحب

شحات

10

12

سقوط امطار متفرقة

09

15

قليلة السحب

درنة

08

13

سقوط امطار متفرقة

08

15

قليلة السحب

طبرق

10

16

سقوط امطار متفرقة

10

19

قليلة السحب

جالو

12

21

رياح نشطة

12

21

السماء صافية

الجغبوب

13

22

رياح نشطة

13

22

السماء صافية

السرير

12

21

قليلة السحب

13

22

السماء صافية

تازربو

11

20

قليلة السحب

10

19

السماء صافية

الكفرة

11

22

قليلة السحب

10

21

السماء صافية

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