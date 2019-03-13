حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء (13 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس متقلبًا مصحوبًا برياح نشطة وأمطار هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي، بينما يميل للاستقرار على بقية مناطق ليبيا.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16–22) مْ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على سرت وأبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على الجبل الأخضر ومناطق أقصى الساحل الشرقي، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا هذا اليوم، تصل سرعتها إلى (60) كلم / س، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق، وتكون معتدلة السرعة يوم الغد.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15–21) مْ ولا تتجاوز(12) مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة يوم الغد، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (18 -23)مْ.

الكفرة - السرير- تازربو:

السماء صافية بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 25)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا