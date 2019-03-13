كاجمان يبحث مع وليامز مخرجات لقاء أبو ظبي وأوضاع الجنوب الليبي

النائب عبدالسلام كاجمان خلال لقائه نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا. (إدارة التواصل)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام كاجمان، مع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، الظروف التي قادت إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرًا في أبو ظبي، بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، كخطوة على الطريق للاتفاق السياسي، تمهيدًا للملتقى الجامع.

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وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، في بيان صادر عنها اليوم، إن اللقاء الذي عقد أمس بديون رئاسة الوزراء، قدمت وليامز فيه شرحًا للظروف التي قادت إلى الاجتماع الذي تم مؤخرًا في أبو ظبي، كخطوة على الطريق للاتفاق السياسي.

من جهته، أكد كاجمان دعم المجلس الرئاسي جهود ممثل بعثة الأمم المتحدة ونوابه للمسار لإيجاد حل سياسي يتلاءم مع المرحلة الراهنة للخروج من الانسداد السياسي.

وشدد كاجمان على ألا يكون لأي اتفاق تداعيات على السلم الأمني مع التأكيد على مدنية الدولة، وإشراك مختلف الأطياف الليبية في هذا المسار.

كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في الجنوب الليبي، وإلى تداعيات الوضع الأمني، الذي حدث في الآونة الأخيرة في المنطقة.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة قال إن تفاصيل اللقاء الذي جمع السراج، وحفتر «يملكها الرجلان فقط»، موضحًا أنهما طلبا منه «المساعدة على إيجاد مكان أو زمان للقائهما مجددًا».

وأضاف سلامة أن حفتر والسراج أرادا في هذا اللقاء أن يكون المبعوث الأممي موجودًا معهما، مشيرًا إلى أن اجتماعاتهما الخمسة السابقة جرت في غياب البعثة الأممية.

ورفض المبعوث الأممي كشف تفاصيل اللقاء، حيث أكد أنها «ملك الشخصين المعنيين. أنا كنت هناك شاهدًا أجيب عن بعض الأسئلة القانونية والأسئلة الدبلوماسية من قبل أي من الطرفين، لكن المعلومات هي ملك الطرفين اللذين تقابلا، وأنا لا أعتقد أن اللقاءات السابقة بينهما كانت هناك معلومات متوافرة لدى الرأي العام أكثر مما توافر هذه المرة».