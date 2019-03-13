أمن زوارة: مواطن ينجح في الهروب من خاطفيه ويسلم نفسه للمديرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 10:19 صباحا
سيارات الشرطة. (مديرية أمن زوارة)

أعلنت مديرية أمن زوارة أن مواطنًا أبلغ شقيقه عن اختفائه مساء أمس، سلم نفسه إلى المديرية، بعد أن هرب من خاطفيه.

وقالت «أمن زوارة»، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إنه تبين لها، خطف المواطن ع أ ح من مدينة رقدالين، بعد أن أبلغ أخوه عن اختفائه بمديرية أمن زوارة، حيث وجدت مركبته داخل الحدود الإدارية للمدينة.

وأشار البيان إلى أن خاطفي المواطن الذين لم تعرف هويتهم بعد، وضعوه فى صندوق السيارة وتوجهوا به داخل مدينة رقدالين، إلا أنه استطاع أن يفلت من خاطفيه ويسلم نفسه إلى مديرية أمن زوارة التي تحفظت عليه لاستكمال التحقيق ولمعرفة ملابسات القضية.

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